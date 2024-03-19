ДНР, 19 марта, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Расчёты 23-милиметровых зенитных установок Зу-23-2 Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожили к югу от Артёмовска в Донецкой Народной Республике украинский беспилотный летательный аппарат класса «Баба-яга». Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В ходе дежурства был обнаружен вражеский гексакоптер типа «Баба-яга», который по воздуху приближался к нашим передовым позициям в районе населённого пункта Андреевка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что беспилотник нёс на себе несколько 82-миллиметровых мин. После обнаружения воздушной цели российские военные открыли прицельный огонь из установок Зу-32-2 и уничтожили её в воздухе, не позволив долететь до позиций ВС РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее в компании «ЭЛИАРС», ведущем производителе средств радиоэлектронной борьбы в России, сообщили, что внедрение специальных спиральных антенн в российские антидроновые ружья позволило подавлять украинские беспилотники класса «Баба-яга». В частности, антенны подобного типа создают облако помех, из-за чего дрон теряется и перелетает на 100 метров дальше указанной цели.

25 февраля начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Вооружённых сил России сообщил, что средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ, в том числе и тяжёлый ударный гексакоптер «Баба-яга», а также дроны «Фурия» и «Валькирия».