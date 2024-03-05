Москва, 5 марта, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Внедрение специальных спиральных антенн в российские антидроновые ружья позволило подавлять украинские беспилотники класса «Баба Яга», сообщил журналистам технический специалист компании «ЭЛИАРС».

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

Он отметил, что антенны такого типа, в отличие от классических, обладают рядом преимуществ. По словам специалиста, спиральная антенна обеспечивает более надежное подавление и избавляет от необходимости целиться, поскольку создает облако помех, которое воздействует на аппарат под множеством углов.

«Она теряется, перелетает на 100 м дальше. Восстанавливает связь, снова прилетает, он снова ее глушит. Дрон летает туда-сюда, а это ведь трата энергии. Так что со временем он или вернется, так и не выполнив полетное задание, либо у него кончится заряд и он упадет», — сказал представитель компании в беседе с ТАСС.

Специалист напомнил, что «Бабой Ягой» называют широкий спектр шести — или восьмивинтовых модифицированных сельскохозяйственных дронов.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года под Донецком успешно испытали противодронное ружьё «Гарпия». В рамках проверки успешно проверили все основные характеристики противодронного комплекса.

11 февраля стало известно о том, что российский дрон «Умка», используемый вместо истребителя, уничтожил в ходе ночного боя в районе Днепра тяжёлый украинский беспилотник-бомбардировщик «Баба Яга». Удар удалось осуществить благодаря тепловизору, который смог засечь вражеский беспилотник.