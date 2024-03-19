Стокгольм, 19 марта, 2024, 06:03 — ИА Регнум. Посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк выразил сильное возмущение из-за шутки на шведском телешоу об украинках, работающих в публичных домах. Об этом 18 марта сообщила газета Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Речь идёт о юмористической передаче «Иммигранты — шведам», которую выпускает телеканал SVT. В одном из выпусков ведущий спросил участницу программы, писательницу и журналистку Элаф Али о том, кто, по её мнению, чаще всего получал вид на жительство в Швеции в 2022 году.

Гостья шоу предположила, что это были украинские граждане. При этом Али отметила, что беженцев с Украины из-за их внешности трудно отличить от местных жителей. Журналистка в шутку заявила, что украинок чаще всего якобы можно встретить в публичных домах.

Плахотнюк через соцсети потребовал от Али принести извинения, а от SVT — принять меры и больше не допускать подобных инцидентов. Ответственный редактор телешоу Кристина Хилль ответила дипломату. Она указала, что программа создана для высмеивания стереотипов о народах и культурах.

Хилль также подчеркнула, что слова Элаф Али задумывались как шутка, а зрители поняли и приняли такой юмор. Кроме того, на гнев Плахотнюка отреагировала и сама писательница. Она утверждает, что в обществе могут иметь место более грубые шутки.

Али добавила, что нелепо вводить запрет на подобный юмор для какого-либо народа и от людей требуется подходить к подобным вопросам более взвешенно.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре украинские беженцы устроили скандал в люксовом отеле Strathspey в шотландском городе Хайленде. Постояльцам не понравились условия проживания, которые, по их словам, якобы были ужасными.

Они заявили, что здание кишит паразитами. Кроме того, беженцы пожаловались на то, что их кормят только наггетсами и картошкой фри.

В декабре в немецком городе Метцинген местная полиция задержала и отправила в холодный подвал группу беженцев с Украины, устроивших скандал в магазине из-за якобы фальшивых денег. Один из задержанных заявил, что к ним отнеслись как к террористам. Кроме того, мужчина назвал действия полицейских хамством и произволом.