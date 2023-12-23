Берлин, 23 декабря, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Немецкая полиция задержала и отправила в холодный подвал нескольких беженцев с Украины, которые в магазине устроили скандал из-за якобы фальшивых денег. Об этом сообщила «Страна. ua».

zeesenboot Полиция Германии

По словам участника инцидента Николая, он с женой и друзьями находился в немецком городе Метцинген, где стал жертвой «произвола немецкой полиции».

По его словам, они сделали покупки в нескольких магазинах, но в одном из них продавец заявил, что у них деньги «какие-то не такие». Завязалась ссора, купюры отдали в банк для проверки.

«Неожиданно появилось человек 15 полицейских, нас схватили, одели наручники и увезли в участок. Там всех спустили в подвал, раздели до трусов, в том числе женщин, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. И оставили в холодном подвале на ночь. Сказать, что было холодно, — ничего не сказать», — рассказал украинец.

Утром полицейские сообщили, что с деньгами всё в порядке и фальшивок среди них не оказалось.

Николай поразился, что к ним немцы отнеслись «как к террористам». По его словам, он «такого хамства и произвола» давно не встречал.

Как сообщало ИА Регнум, проживающие в Дании украинские беженцы должны вернуться домой по окончании конфликта, написало 22 декабря агентство Ritzau со ссылкой на заявление министра по вопросам иммиграции и интеграции королевства Коре Дюбвада.

По результатам проведённого Копенгагенским университетом опроса, почти половина украинских беженцев хочет остаться в Дании после завершения конфликта. О своём нежелании возвращаться на родину заявили 49,5% беженцев с Украины.

ФРГ должна поддержать украинского министра обороны Рустема Умерова, призвавшего украинцев возвращаться. Об этом 22 декабря заявил депутат бундестага Йоханн Вадефул.