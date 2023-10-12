Лондон, 12 октября, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Украинские беженцы устроили скандал в люксовом отеле Strathspey в шотландском Хайленде из-за якобы ужасных условий, в которых им пришлось жить, пишет 12 октября Daily Mail.

Среди прочего украинцы пожаловались на то, что здание кишит паразитами и их кормят только наггетсами и картошкой фри.

После этих жалоб менеджер отеля Иэн Миллер лишился своей должности. Исполнительный директор Наталья Мачолла решила, что его «вопиющие» промахи нанесли ущерб репутации компании.

Миллер подал иск о несправедливом увольнении, но трибунал в Глазго отклонил его, придя к выводу, что он сам виноват в возникновении проблем.

Как сообщалось ранее, Швейцария готова платить до 4,4 тысячи долларов украинским беженцам за возвращение домой. Отмечается, что размер выплаты зависит от фазы отъезда и колеблется от 1,09 до 4,4 тысячи долларов. Подобные меры рассматриваются в связи с возможной деактивацией миграционного статуса S в 2024 или 2025 году.

5 октября премьер-министр Ирландии Лео Варадкар после прибытия на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания) заявил о неспособности страны продолжать процесс принятия беженцев с Украины и из других стран. По его словам, за последние два года в страну прибыло более 100 тысяч беженцев.