Москва, 19 марта, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Американская компания Microsoft может перенести приостановку доступа в России к части своих сервисов, в том числе облачным, что позволит клиентам перейти на альтернативные варианты, заявил вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов.

(сс) Mike Mozart Microsoft

Приостановка может начаться не 20 марта, а в конце этого месяца.

«По собственным каналам только что получили информацию от представителей Microsoft, что благодаря проактивной позиции клиентов Softline в вендоре началось обсуждение вопроса о переносе сроков приостановки работы сервисов и доступа к данным с 20 марта на конец месяца», — сказал Благоразумов, слова которого цитирует ТАСС.

Отключение не затронет сервисы Microsoft для физических лиц, а также образовательные продукты компании. При этом блокировка точно коснётся корпоративных подписок на Microsoft Teams, One Drive, Azure, Office 365 M365 и SQL On-prem Server. Кроме того, такая же процедура затронет все версии Excel.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта вице-президент по инвестициям российской компании Softline Елена Волотовская написала, что с 20 марта Microsoft и другая американская корпорация — Amazon приостанавливают доступ к своим облачным продуктам на территории России. Такое решение приняли из-за санкций, введённых ЕС против РФ.

В августе Microsoft предупредила, что с 30 сентября 2023 года больше не станет продлевать лицензии российским компаниям на свои продукты.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин назвал Microsoft компанией, действующий против интересов России. Замглавы ведомства уточнил, что американская корпорация помогает Украине совершать кибератаки на объекты российской критической инфраструктуры.