Белгород, 18 марта, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Информацию о дефиците продуктов и предметов первой необходимости в магазинах опровергли власти Белгорода. Соответствующее заявление об этом 18 марта распространила пресс-служба мэрии города.

Официальный канал мэрии Белгорода

«Информация о том, что в продуктовых супермаркетах Белгорода заканчивается продовольствие, не соответствует действительности. Дефицита продукции не наблюдается. В магазинах в наличии есть хлеб, молочные продукты, мясо, яйцо, сахар, товары первой необходимости», — уточнили в мэрии Белгорода.

Сообщение пресс-службы проиллюстрировано фотографиями, на которых видны полки магазинов, заполненные различными товарами.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода, цель злоумышленников, распространяющих ложную информацию, — посеять панику среди жителей города. В мэрии призвали граждан не терять бдительность и доверять только проверенной информации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что за последние несколько дней Белгород и Белгородская область подвергались неоднократным атакам со стороны украинских войск. Вечером 18 марта губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что российские средства ПВО сбили в небе над Белгородом и Белгородским районом восемь воздушных целей.

Утром 18 марта Министерство обороны России проинформировало об уничтожении над территорией Белгородской области десяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Позднее в оборонном ведомстве сообщили о пресечении очередной попытки украинских войск совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

По данным главы региона Гладкова, в результате обстрела села Никольского под Белгородом со стороны ВСУ погибли четыре человека. До этого сообщалось о ещё четырёх пострадавших.