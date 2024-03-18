Симферополь, 18 марта, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Крымским полуостровом украинский реактивный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивного БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили воздушную цель над Крымским полуостровом около 21:30 мск.

Как передавало ИА Регнум, ранее в понедельник, около 17:10 мск, российские средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над территорией Белгородской области три дрона Вооружённых сил Украины. Позднее в Министерстве обороны проинформировали о пресечении попытки украинских войск совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением БПЛА. Около 18:50 мск дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Воронежской области.