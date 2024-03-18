Москва, 18 марта, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин и спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй обсудили ситуацию на Украине, сообщил 18 марта МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Состоялся обстоятельный разговор о ситуации вокруг украинского кризиса и путях выхода из него», — говорится в заявлении ведомства.

Лавров в этой связи указал на то, что ответственным предложениям о переговорном процессе должны предшествовать отмена Киевом самозапрета на переговоры с Москвой, прекращение поставок оружия на Украину и чёткие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные интересы России.

Глава МИД России 18 марта принял генсека ШОС Чжан Мина и специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя, которые находились в Москве в качестве наблюдателей на выборах президента.

Министр 2 марта заявил, что Россия не видит желания Запада прекращать конфликт на Украине. В этой связи Лавров отметил, что у Москвы нет недостатка доброй воли к мирному урегулированию в отличие от Запада.

Президент Владимир Путин 25 января заявил, что целями спецоперации Вооружённых сил по денацификации на Украине являются защита людей и самой России от угроз, попытки создать которые наблюдаются на прилегающих исторических российских территориях.