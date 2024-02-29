Москва, 29 февраля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. К 2030 году размер минимальной заработной платы (МРОТ) следует увеличить до 35 тыс. рублей. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию.

РИА Новости/ Илья Питалев

Он отметил, что минимальные размеры оплаты труда индексируются с опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты. Начиная с 2020 года МРОТ увеличился в полтора раза: с 12 тыс. до 19 тыс. рублей в месяц.

«К 2030 году МРОТ должен увеличиться ещё почти вдвое — до 35 тысяч», — сказал президент и добавил, что это отразится на размере зарплат в бюджетной сфере и социальных пособий.

Рост экономики России должен конвертироваться в увеличение доходов граждан, подчеркнул президент.

Как сообщало ИА Регнум, Путин выступает с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Ранее он отмечал, что послание парламенту, учитывая внутриполитический календарь, будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.