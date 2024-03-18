Москва, 18 марта, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Первая группа туристов из Тегерана прибыла в Москву в рамках соглашения о безвизовых туристических поездках между Россией и Ираном. Самолёт с иранскими гражданами на борту приземлился в столичном аэропорту Внуково 18 марта.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Их встретили представители Министерства экономического развития РФ и комитета по туризму города Москвы, сообщил ТАСС.

«Сейчас в аэропорту приземлился чартерный самолёт, и в принципе весь самолёт по большей части забит групповыми безвизовыми туристами из Ирана», ― сообщила журналистам начальник управления по взаимодействию с зарубежными органами власти АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Наталья Молокова.

Она уточнила, что часть из них поедет в другие субъекты России, но значительная часть останется в Москве. Они пробудут в российской столице несколько дней и посетят различные достопримечательности.

Как сообщало ИА Регнум, в июле глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о планах запустить групповые безвизовые поездки в Иран и Китай с 1 августа 2023 года. Безвизовые путешествия для организованных групп туроператоры смогут организовывать в рамках межправительственных соглашений между Россией и Китаем и РФ и Ираном. Поездки будут возможны на 15 дней в составе групп от пяти до 50 человек.

В сентябре 2023 года первая такая группа туристов из Ирана посетила Россию. Гости побывали на Северном Кавказе для изучения туристического потенциала Северо-Кавказского федерального округа.

Тогда же Решетников сообщил, что Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков 3 февраля заявил, что Россия рассчитывает на запуск группового безвизового туристического обмена с Индией в 2024 году. По его словам, также необходимо расширить список стран, граждане которых могут приезжать в Россию без виз. Он напомнил, что в 2023 году запустили электронную визу в РФ для граждан 55 стран и безвизовый групповой туробмен с Китаем и Ираном.