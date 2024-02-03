Москва, 3 февраля, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на запуск группового безвизового туристического обмена с Индией в 2024 году, сообщил 3 февраля заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе выступления на Дне туризма в рамках выставки-форума «Россия».

IMAGO/Hindustan Times/TASS

«Ещё много, что предстоит сделать. Это и упрощение анкеты для электронной визы, и расширение стран для безвизового группового туробмена. На этот год мы ставим себе ключевой показатель и ключевую страну — Индия», — сказал он.

По словам замминистра, также необходимо расширить список стран, граждане которых могут приезжать в Россию без виз. Он напомнил, что в 2023 году была запущена электронная виза в РФ для граждан 55 стран и безвизовый групповой туробмен с Китаем и Ираном.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявлял, что, в 2024 году турпоток из стран БРИКС в Россию составит более 2 млн поездок.

Он также добавил, что сейчас нужно сформировать удобные стыковые рейсы между Россией, Бразилией и ЮАР. По словам министра, в России созданы все условия для комфортного и безопасного пребывания иностранных туристов.

Также он рассказал, что Россия предложила Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии полностью отменить туристические визы.

Глава МЭР 26 июля заявил о запуске групповых безвизовых поездок в Китай и Иран. Для этого российская сторона заключила межправительственные соглашения с Пекином и Тегераном.