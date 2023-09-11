Владивосток, 11 сентября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии, заявил 11 сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Мы развиваем тему перехода к «безвизу». Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии», — сказал он в ходе сессии «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности» в рамках ВЭФ.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские консульства с начала 2023 года оформили более 600 тыс. въездных виз, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Решетников анонсировал запуск групповых безвизовых поездок в Китай и Иран. 26 июля он заявил о планах запустить групповые безвизовые поездки в Иран и Китай. Для этого Москва заключила межправительственные соглашения с Пекином и Тегераном. Поездки возможны на 15 дней в составе групп от 5 до 50 человек.