Памфилова назвала давление Запада одной из причин высокой явки на выборах
Москва, 18 марта, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Внешнеполитическое давление Запада на Россию стало одним из главных факторов высокой явки на выборах главы государства. Об этом 18 марта заявила журналистам председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«Конечно, здесь есть несколько составляющих. Первое — политическая составляющая. <…>. Когда Россия ощутила на себе те тиски удушающих санкций, политическое, экономическое, военное и иное давление — это (явка. — Прим. ред.) был тоже ответ», — сказала она.
Глава ЦИК отметила, что западные страны много лет пытаются навязать мировой общественности миф о том, что выборы в России якобы проходят не свободно.
«Насколько примитивное, пещерное мышление — не знать наш многонациональный народ! А мы убеждены, что у нас страна свободная, со свободой воли и народ у нас высокообразованный, не терпит как внутреннего давления на него, так и внешнего. Он может потерпеть какое-то время, а потом дать ответ, как из-под этого давления выйти», — пояснила Памфилова.
По её словам, жители России участием в голосовании на выборах президента показали, что они являются самостоятельным народом, ни на кого не оглядывающимся и делающим то, что считает необходимым для развития страны.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 марта Памфилова назвала рекордной в новейшей истории России явку на выборах президента, которая составила 77,44%. По её словам, такой явки избирателей в стране ещё не было никогда.
Голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта. Оно впервые продлилось три дня и с использованием дистанционного электронного голосования.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. После обработки 99,72% протоколов УИК за Путина отдали голоса 87,3% избирателей, за Харитонова — 4,3%, за Даванков — 3,83% и за Слуцкого — 3,21%.
По словам председателя ЦИК, в ходе выборов президента России не зафиксировали жалоб и нарушений, требующих разбора комиссии. С избирательных участков по решению судов удалили только двух наблюдателей в двух регионах из 400 тысяч работавших на выборах.
Она также уточнила, что Центризбирком 21 марта официально подведёт итоги выборов президента страны.