Москва, 18 марта, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Внешнеполитическое давление Запада на Россию стало одним из главных факторов высокой явки на выборах главы государства. Об этом 18 марта заявила журналистам председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Конечно, здесь есть несколько составляющих. Первое — политическая составляющая. <…>. Когда Россия ощутила на себе те тиски удушающих санкций, политическое, экономическое, военное и иное давление — это (явка. — Прим. ред.) был тоже ответ», — сказала она.

Глава ЦИК отметила, что западные страны много лет пытаются навязать мировой общественности миф о том, что выборы в России якобы проходят не свободно.

«Насколько примитивное, пещерное мышление — не знать наш многонациональный народ! А мы убеждены, что у нас страна свободная, со свободой воли и народ у нас высокообразованный, не терпит как внутреннего давления на него, так и внешнего. Он может потерпеть какое-то время, а потом дать ответ, как из-под этого давления выйти», — пояснила Памфилова.

По её словам, жители России участием в голосовании на выборах президента показали, что они являются самостоятельным народом, ни на кого не оглядывающимся и делающим то, что считает необходимым для развития страны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 марта Памфилова назвала рекордной в новейшей истории России явку на выборах президента, которая составила 77,44%. По её словам, такой явки избирателей в стране ещё не было никогда.

Голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта. Оно впервые продлилось три дня и с использованием дистанционного электронного голосования.

На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. После обработки 99,72% протоколов УИК за Путина отдали голоса 87,3% избирателей, за Харитонова — 4,3%, за Даванков — 3,83% и за Слуцкого — 3,21%.

По словам председателя ЦИК, в ходе выборов президента России не зафиксировали жалоб и нарушений, требующих разбора комиссии. С избирательных участков по решению судов удалили только двух наблюдателей в двух регионах из 400 тысяч работавших на выборах.

Она также уточнила, что Центризбирком 21 марта официально подведёт итоги выборов президента страны.