Москва, 18 марта, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Владимир Путин встретится с лидерами думских фракций 20 марта и обсудит их предложения, сообщил журналистам 18 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/ТАСС Владимир Путин

«Рекордная явка говорит об уровне поддержки президента. Путин весьма постоянен в общении с руководителями парламентских фракций», — заявил он.

Представитель Кремля отметил, что идёт активный обмен мнениями о применимости тех или иных предложений. Как рассказал Песков, президент многие из них учитывает в работе и использует. Пресс-секретарь российского лидера также назвал конструктивным диалог с лидерами думских фракций.

Ранее руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов заявил, что такое общение состоится 20 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2023 года Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что культура парламентаризма в России очень высокая. Президент тогда поблагодарил лидеров парламентских фракций и депутатов за работу в цивилизованном русле, несмотря на споры. Российский лидер отметил патриотизм депутатов и заявил, что они отражают волю избирателей и защищают национальные интересы страны.

Позднее, 20 декабря 2023 года, Путин назвал содержательной и конкретной встречу с лидерами парламентских фракций. Он отметил, что члены Совета Федерации, Госдумы, депутаты из регионов внесли большой вклад в возрождение и укрепление авторитета и влияния России.