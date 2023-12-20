Москва, 20 декабря, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Встреча с лидерами парламентских фракций была конструктивной. Об этом 20 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

Михаил Климентьев/ТАСС Владимир Путин

«Я думаю, коллеги подтвердят, встреча была очень содержательной, конкретной. Мы потом с каждым из руководителей фракций ещё отдельно поговорили по интересующим партию и фракцию вопросам», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что своей смелой, активной, профессиональной работой на международных площадках представители Совета Федерации, Госдумы, депутаты из регионов внесли большой вклад в возрождение и укрепление авторитета и влияния России, в продвижение суверенного курса страны как одного из лидеров мирового большинства.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря на встрече с лидерами парламентских фракций Путин заявил, что культура парламентаризма в России очень высокая, она не допускает перехода к каким-либо крайностям. Он поблагодарил лидеров парламентских фракций и депутатов за создание такого уровня культуры и за работу в цивилизованном русле, несмотря на споры.

Президент отметил патриотизм депутатов и заявил, что они отражают волю избирателей, выступают единым фронтом на международных площадках и защищают национальные интересы страны.