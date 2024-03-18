Париж, 18 марта, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Призывы президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска Запада на помощь Украине «контрпродуктивны и играют на руку России». Такое мнение высказал в эфире телеканала Europe 1 глава фракции партии «Непокорившаяся Франция» в парламенте республике Мануэль Бомпар.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По словам парламентария, если есть кто-то, кто оказал российскому лидеру Владимиру Путину огромную услугу, так это его французский коллега.

«Макрон продемонстрировал раскол в Европейском союзе, раскол в НАТО по вопросу отправки военных», — подчеркнул Бомпар.

Как пояснил депутат, заявления Макрона были направлены на формирование «стратегической двусмысленности» по вопросу Украины и дезориентирования России. В итоге результат получился прямо противоположным.

«Почти все страны Евросоюза и НАТО сказали, что не может быть и речи об отправке войск на территорию Украины», — добавил французский политик, резюмировав, что президент вместо формирования «стратегической двусмысленности» фактически сам её устранил.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Франции пытается удержать власть воинственными заявлениями в адрес России.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Путин открыто посмеялся над украинским и французским коллегами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Речь идёт об ответе Путина на вопрос о переговорах по Украине. Глава государства подчеркнул, что переговорные процессы должны быть основаны на реальной ситуации на местах, а не на «хотелках после применения психотропных средств».

В конце февраля Макрон утверждал, что Франция приложит все усилия для недопущения победы Москвы в конфликте с Киевом. Он отметил, что на саммите в Париже лидеры западных стран обсуждали возможность отправки военных стран ЕС и НАТО на Украину.