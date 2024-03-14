Филиппо: Путин высмеял одной фразой Макрона и Зеленского
Филиппо: Путин высмеял одной фразой Макрона и Зеленского в интервью Киселёву
Париж, 14 марта, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин открыто посмеялся над украинским и французским коллегами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Об этом написал в соцсети Х лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Речь идёт об ответе президента Путина на вопрос о переговорах по Украине.
Глава государства подчеркнул, что переговорные процессы должны быть основаны на реальной ситуации на местах, а не на «хотелках после применения психотропных средств».
«Сегодня утром в интервью показалось, что Путин напрямую насмехается над Макроном и Зеленским!» — написал французский политик.
По словам Филиппо, «Макрон любит испытывать унижение» и обязательно оценит слова Путина.
Как сообщало ИА Регнум, российская сторона по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Такое мнение озвучил Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву.
Глава государства подчеркнул, что Россия не отказывалась от процесса переговоров.
«Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», — сказал российский лидер.
Президент России 20 февраля на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что Москва никогда не была против переговоров, в том числе и по теме Украины.
Планы по мирному урегулированию конфликта на Украине могут быть реализованы только при условии участия России, заявил 12 марта на встрече с послами иностранных государств президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.