Москва, 18 марта, 2024, 04:01 — ИА Регнум. На основании предварительных итогов голосования на выборах президента РФ самовыдвиженец Владимир Путин гарантировал себе уверенную победу в первом туре.

Выборы

Центральная избирательная комиссия России опубликовала новые данные после обработки 96,02% протоколов.

Владимир Путин набирает 87,34% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,29% голосов, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,83%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,15%.

Как сообщало ИА Регнум, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов в общении с журналистами 18 марта единодушно признали победителем прошедших выборов действующего президента Владимира Путина.

Президент назвал создание сильной и суверенной страны своей мечтой. Добиться этого позволят результаты выборов, сказал Путин.

На выборах 2018 года Владимир Путин набрал 76,69% голосов, в 2012 году — 63,60%, в 2004 году — 71,31%, а на президентских выборах в 2000 году — 52,94%.

После трёхдневного голосования лидирующий кандидат поблагодарил россиян за поддержку и доверие, а также за участие в выборах. Кроме того, Путин пообещал сделать всё, чтобы достичь приоритетных задач и целей.