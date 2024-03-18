Москва, 18 марта, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Участники президентских выборов Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ) в общении с журналистами 18 марта единодушно признали победителем прошедших выборов действующего президента Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Слуцкого, Путин победил с историческим результатом. При этом оппонент сказал, что наблюдатели ещё «работают над тем, чтобы выявить малейшие нарушения, если они будут».

Даванков поблагодарил избирателей, которые отдали за него голоса, признав победу Владимира Путина «несомненной».

Отмечая высокую явку на выборах и лидерство действующего президента, Харитонов подчеркнул, что россияне, как никогда, показали международному сообществу, как можно сплотиться, консолидироваться.

Как сообщало ИА Регнум, по данным ЦИК РФ после обработки 98,02% протоколов на выборах президента России лидирует самовыдвиженец Владимир Путин, набрав 87,34% голосов избирателей.

Оппоненты самовыдвиженца Путина не набрали и 5% голосов. У Николая Харитонова — 4,30% голосов, Владислав Даванков набрал 3,80% голосов, у Леонида Слуцкого зафиксировано 3,17% голосов.

Путин назвал создание сильной и суверенной страны своей мечтой. Добиться этого позволят результаты выборов, сказал он в ночь на 18 марта в своём предвыборном штабе на встрече с журналистами.

Рекордно высокая явка избирателей на прошедших с 15 по 17 марта выборах президента России связана с драматическими событиями, которые переживает страна. Об этом сказал журналистам 18 марта Владимир Путин.