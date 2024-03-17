Москва, 18 марта, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал создание сильной и суверенной страны своей мечтой. Добиться этого позволят результаты выборов, сказал он в ночь на 18 марта в своём предвыборном штабе на встрече с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

У российского лидера поинтересовались, являются ли итоги голосования на президентских выборах тем, о чём мечталось.

«Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей», — ответил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта в 21:00 в России с рекордной явкой завершилось голосование на президентских выборах, последними закрылись избирательные участки в самом западном регионе России — Калининградской области.

После обработки 75% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,14% голосов. Его оппоненты: кандидат от КПРФ Николай Харитонов получил 4,2% голосов, результат Владислава Даванкова («Новые люди») — 4,08% голосов, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,16% голосов.

На выборах 2018 года Путин набрал 76,69% голосов, в 2012 году — 63,60%, в 2004 году — 71,31%, а на президентских выборах в 2000 году — 52,94%.

После трёхдневного голосования Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку и доверие, а также за участие в выборах. Кроме того, он пообещал сделать всё, чтобы достичь приоритетных задач и целей.