Москва, 18 марта, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку и доверие, а также за участие в выборах. Об этом он заявил в ночь на 18 марта в своём избирательном штабе.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Хочу прежде всего поблагодарить граждан России. Мы все одна команда. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали», — сказал Путин.

Кроме того, он пообещал сделать всё, чтобы достичь приоритетных задач и целей.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта после закрытия всех избирательных участков Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Он обратился к волонтёрам, поблагодарив за работу в ходе предвыборной кампании.

Владимир Путин занял первое место, набрав 87,26% голосов по итогам обработки 60,01% протоколов. Следом идут кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 4,18% голосов, Владислав Даванков («Новые люди») с 3,99% голосов, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,12% голосов.

Выборы президента России были проведены в полном соответствии с национальным законодательством, признали в МИД Белоруссии. Отмечено, что голосование прошло на конкурентной основе и при обеспечении свободного волеизъявления граждан. Спокойный ход избирательного процесса говорит о сплочённости россиян перед лицом беспрецедентных вызовов и широкой поддержке обществом курса, проводимого руководством страны, подчеркнули в МИД Белоруссии.