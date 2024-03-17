Минск, 17 марта, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Выборы президента России проведены в полном соответствии с национальным законодательством. Об этом сообщили в МИД Белоруссии.

Дмитрий Макеев / РИА Новости

«Состоявшиеся в России президентские выборы были проведены в полном соответствии с национальным законодательством, прошли на конкурентной основе и при обеспечении свободного волеизъявления граждан. Спокойный ход избирательного процесса свидетельствует о сплоченности российского народа перед лицом беспрецедентных вызовов и широкой поддержке обществом курса, проводимого руководством страны», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства Белоруссии.

Кроме того, белорусский МИД отметил высокий уровень явки избирателей во всех регионах России, которая стала чётким и адекватным ответом россиян на сильнейшее внешнее давление, попытки недоброжелателей сорвать выборы, посеять в обществе страх и недоверие к власти.

Дипведомство Белоруссии подчеркнуло работу многочисленных международных наблюдателей, в том числе из Белоруссии, которые не зафиксировали каких-либо фактов, способных поставить под сомнение легитимность выборов президента Российской Федерации. Представители наблюдательных миссий особо подчеркивали открытость, прозрачность и четкую организацию избирательного процесса, отметили в МИД Белоруссии.

«В этой связи призываем все независимые государства уважать суверенную волю российского народа», — сказано в заключении сообщения.

Как передавало ИА Регнум, в России в 21:00 мск закрылись избирательные участки на выборах президента РФ, последними закрылись участки в самом западном регионе России — Калининградской области.

Согласно данным ЦИК, Владимир Путин набирает 87,68% голосов после обработки 30,08% протоколов. Кроме того, к этому моменту кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 3,95% голосов, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,01% голосов, выдвинутый партией «Новые люди» Владислав Даванков — 3,81%.

Явка на выборах к 20:00 мск составила 73,33%, сообщал ЦИК. Среди избирателей, зарегистрировавшихся на портале дистанционного электронного голосования, явка составила 94%, отметил глава Минцифры Максут Шадаев. За рубежом к вечеру 17 марта проголосовали 249 тысяч граждан России, проинформировал МИД РФ.

По словам председателя комиссии МИД РФ по выборам, статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел России Евгения Иванова, все провокации во время выборов президента на участках за рубежом удалось купировать.

17 марта МИД опубликовал фотографии и видеозаписи из множества городов мира с длинными очередями граждан России, стремящихся принять участие в выборах. Западные страны, закрывая консульства РФ и высылая дипломатов, пытались помешать гражданам России участвовать в выборах, но не достигли этой цели, отметила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Отмечалось, что за рубежом к вечеру 17 марта проголосовали 249 тысяч человек.