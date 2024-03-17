Москва, 18 марта, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Лидирующий на президентских выборах самовыдвиженец Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве в ночь на 18 марта, где встретился с журналистами и волонтёрами. Действующий глава государства отметил, что есть все условия для дальнейшего движения России вперёд.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Путина, проделана важная для страны работа, сделан выбор россиян, который позволяет консолидировать общество.

«Очень важная для страны работа показать правильность нашего выбора, правильность пути, по которому мы идём, и создать условия для дальнейшего движения вперёд, чтобы Россия была ещё крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я говорил в послании», — подчеркнул Владимир Путин в разговоре с волонтёрами в избирательном штабе.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб, где поблагодарил волонтёров за работу в ходе предвыборной кампании.

По итогам обработки 60,01% протоколов на выборах президента России лидирует Владимир Путин. Согласно информации ЦИК РФ, он набрал 87,26% голосов. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов получил 4,18% голосов, строчкой ниже расположился Владислав Даванков («Новые люди») с 3,99% голосов. Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий получил 3,12% голосов.

С убедительной победой на выборах президента России поздравил Владимира Путина спикер Госдумы Вячеслав Володин.