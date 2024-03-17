Москва, 17 марта, 2024, 23:31 — ИА Регнум. С убедительной победой на выборах президента России поздравил Владимира Путина спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Максим Блинов/РИА Новости

«Будущее есть только у независимых государств. Россия с президентом Путиным станет ещё сильнее. <…> Поздравляю с убедительной победой Владимира Владимировича Путина! Это победа всех граждан нашей страны! Сильный президент — сильная Россия!» — написал спикер в Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что результат на выборах превзошёл ожидания. Это стало ответом всем тем, кто стремился развалить Россию, добавил он.

Противники России, по его словам, понимают, что Путин — преимущество страны, поэтому основные нападки наносились по главе государства.

Вашингтон, Брюссель и преступный киевский режим не смогли запугать людей. Россияне, в том числе жители новых регионов, пришли на избирательные участки, сплотились вокруг президента и проголосовали за будущее страны, отметил Володин.

Как сообщало ИА Регнум, после обработки 50,02% протоколов на выборах президента России первое место занимает Владимир Путин, набрав 87,34% (более 33,95 млн голосов). Согласно данным ЦИК РФ, у Николая Харитонова (КПРФ) 4,11%, Владислав Даванков («Новые люди») набрал 4,01%, следом идёт Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 3,11%.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий признал победу Владимира Путина. Он победил на выборах, можно сказать, с историческим результатом, добавил Слуцкий.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с блестящей победой на выборах президента России.

МВД России не зафиксировало нарушений избирательного законодательства, которые могли бы напрямую повлиять на выборы президента России, заявил замминистра внутренних дел Александр Горовой.

В России 17 марта в 21:00 мск закрылись избирательные участки на выборах президента РФ. Последними закрылись участки в самом западном российском регионе — Калининградской области.