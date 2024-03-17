Белгород, 17 марта, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Действующий президент России Владимир Путин набирает 96,45% голосов на выборах в Белгородской области после обработки 2,68% протоколов, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Антон Вергун / РИА Новости

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает к этому времени 1,39% голосов избирателей, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 1,28%, выдвинутый партией «Новые люди» Владислав Даванков — 0,71%.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта избирательная комиссия Белгородской области сообщила, что явка на выборах президента России в регионе к концу второго дня голосования составила 77,85%. Ситуация в Белгороде и других населённых пунктах региона не помешала высокой явке, люди активно участвовали в голосовании, отметила комиссия.

Ранее ЦИК также опубликовал первые данные о подсчёте голосов в целом по стране. Путин набирает 89,97% голосов после обработки 24,4% протоколов, Харитонов — 3,8% голосов, Слуцкий — 2,96% голосов, Даванков — 3,73%.

По данным ранее опубликованных экзитполов ВЦИОМ и ФОМ, за Владимира Путина проголосовали на выборах от 87% до 87,8% избирателей.

Явка на выборах к 20:00 мск составила 73,33%, сообщал ЦИК. Среди избирателей, зарегистрировавшихся на портале дистанционного электронного голосования, явка составила 94%, отметил глава Минцифры Максут Шадаев. За рубежом к вечеру 17 марта проголосовали 249 тысяч граждан России, проинформировал МИД РФ.

Мониторинговая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пока не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах президента, отмечал ранее глава СПЧ Валерий Фадеев.