Белгород, 16 марта, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Явка на выборах президента России в Белгородской области к концу второго дня голосования составила 77,85%, сообщила избирательная комиссия региона.

Павел Колядин/ТАСС

По её заявлению, ситуация в Белгороде и других населённых пунктах региона не помешала высокой явке.

«Поток людей не заканчивался до самого закрытия избирательных участков», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум ранее, очная явка избирателей на выборах президента в целом по стране по состоянию на 20:19 мск 16 марта составила 55,1%. Это следует из данных Центризбиркома (ЦИК), размещённых на официальном сайте. Данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.

Избирательные участки 15 марта открылись по всей России. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, на участках присутствуют в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.

Белгород и другие населённые пункты региона 16 марта подверглись новым атакам ВСУ. Погибли четыре человека, более 20 человек получили ранения.

15 и 16 марта противник использовал артиллерийские, миномётные и танковые снаряды, беспилотники, в том числе самолётного типа и дроны-камикадзе, а также РСЗО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В свою очередь Минобороны проинформировало о пресечении новых попыток диверсантов ВСУ проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей.