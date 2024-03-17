Москва, 17 марта, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Действующий президент России, самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,97% голосов избирателей на выборах президента России после обработки 24,4% протоколов. Таковы первые опубликованные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Максим Богодвид/ РИА Новости

ЦИК также сообщил, что к этому моменту кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 3,8% голосов, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 2,96% голосов, выдвинутый партией «Новые люди» Владислав Даванков — 3,73%.

По данным ранее опубликованных экзитполов ВЦИОМ и ФОМ, за Владимира Путина проголосовали на выборах от 87% до 87,8% избирателей.

В 21:00 мск избирательные участки закрылись по всей России. Голосование продолжается в ряде зарубежных стран.

Явка на выборах к 20:00 мск составила 73,33%, сообщал ЦИК. Днём 17 марта общая явка превысила показатели президентских выборов 2018 года.

Среди избирателей, зарегистрировавшихся на портале дистанционного электронного голосования, явка составила 94%, что является мировым рекордом, отметил глава Минцифры Максут Шадаев.

За рубежом к вечеру 17 марта проголосовали 249 тысяч граждан России, проинформировал МИД РФ. Несколько тысяч человек проголосовали в приграничных зонах. МИД 17 марта опубликовал несколько фотографий длинных очередей граждан России, стремившихся принять участие в выборах, перед зданиями дипломатических представительств РФ в ряде стран мира.

Мониторинговая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пока не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах президента, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. Российская избирательная система подтвердила, что является одной из самых современных и удобных в мире, добавил он.