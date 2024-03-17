Москва, 17 марта, 2024, 20:00 — ИА Регнум. В Москве в 20:00 17 марта закрылись избирательные участки на выборах президента России.

Константин Михальчевский / РИА Новости

Участие в выборах уже к 15:00 17 марта приняли более 5 миллионов жителей столицы, отмечала глава городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. Большая часть принявших участие в выборах (более 3,5 миллиона человек) воспользовались системой дистанционного электронного голосования.

Никаких инцидентов, которые могли бы повлиять на ход голосования в Москве на выборах президента России, не было, отмечал в беседе с журналистами заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Полиция никого не задерживала, а голосование проходило «тихо, мирно, спокойно», сказал он.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалёва, граждане проявили беспрецедентный интерес к выборам. В столице этому способствовало в том числе развитие надёжных цифровых сервисов, три четверти избирателей предпочли именно электронное голосование, сказал он.

Явка избирателей по всей стране около 16:00 мск 17 марта превысила 70%. С учётом дистанционного электронного голосования показатель на 15:45 мск составляет 70,81%, отметил Центризбирком. За рубежом к вечеру 17 марта проголосовали 249 тысяч человек, сообщал МИД. Днём 17 марта общая явка превысила показатели президентских выборов 2018 года.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. Голосование длится три дня, с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. За выборами в России наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.