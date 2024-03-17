Москва, 17 марта, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Третий день голосования на выборах президента России в Москве начался с открытия всех участков, они работают в штатном режиме. Об этом глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила 17 марта журналистам.

AP/ТАСС

«На сегодняшний день все участки открылись штатно, техника работает», — сказала Кириллова.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалёва, граждане проявляют беспрецедентный интерес к проходящим выборам. В столице этому способствует в том числе развитие надёжных цифровых сервисов, три четверти избирателей предпочитают электронное голосование.

Он отметил, что 15, 16 марта и в ночь на 17 марта в Москве 3,25 млн избирателей проголосовали электронно. За ночь выдано примерно 70 тыс. электронных бюллетеней.

Голосование на участках проходит штатно, все они открылись вовремя, за ночь никаких нарушений не выявлено, добавил Ковалёв.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 16 марта глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова проинформировала, что в столице за два дня проголосовали более 4,2 млн избирателей. Она уточнила, что было выдано 3 188 462 электронных и 1 098 034 бумажных бюллетеня.

17 марта в Москве состоится второй розыгрыш призов среди электронно голосующих на выборах президента России. В этот день в стране завершается голосование. Зарегистрированных ЦИК кандидатов четверо, это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.