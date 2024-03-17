Москва, 17 марта, 2024, 16:13 — ИА Регнум. На выборах президента России в Москве проголосовали более 5 миллионов человек, заявила московская городская избирательная комиссия (МГИК).

Александр Река/ТАСС

К 15:00 мск 17 марта избирателям в Москве было выдано более 5 миллионов бюллетеней, сообщила журналистам председатель МГИК Ольга Кириллова.

«Цифры на 15:00 17 марта 2024 года. Всего выдано бюллетеней — 5 миллионов 13 тысяч 661. Из них в ДЭГе (дистанционном электронном голосовании. — Прим. ред.) — 3 миллиона 515 тысяч 605. На бумаге — 1 миллион 498 тысяч 56», — сказала Кириллова.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель МГИК сообщала, что по состоянию на 12:00 мск 17 марта в Москве в голосовании на выборах президента России приняли участие более 4,6 миллиона человек.

Очная явка избирателей по всей стране около 16:00 мск 17 марта превысила 70%, сообщал Центризбирком. С учётом ДЭГ показатель на 15:45 мск составляет 70,81%, отметила комиссия. За рубежом к 10:00 мск 17 марта проголосовали 125 тысяч человек в 111 стране, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Днём 17 марта явка превысила показатели президентских выборов 2018 года. Подобной активности на выборах в России ранее не наблюдалось, отмечала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. Голосование длится три дня, с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.