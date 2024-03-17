Москва, 17 марта, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Никаких инцидентов, которые могли бы повлиять на ход голосования в Москве на выборах президента России, не было. Об этом заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил 17 марта журналистам.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Никаких нарушений правопорядка, никаких совершенно ситуаций, которые могли бы как-то повлиять на ход голосования, мы не наблюдали», — сказал Реут.

Он добавил, что полиция никого не задерживала, голосование проходит «тихо, мирно, спокойно».

Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что по состоянию на 15:00 в Москве выдано свыше 5 млн 13 тыс. бюллетеней. В электронном виде выдано более 3 млн 515 тыс., в бумажном — около 1,5 млн бюллетеней.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалёва, граждане проявляют беспрецедентный интерес к проходящим выборам. В столице этому способствует в том числе развитие надёжных цифровых сервисов, три четверти избирателей предпочитают электронное голосование.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта в Москве на одном из избирательных участков на Алтуфьевском шоссе девушка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Её задержали и доставили на допрос. Правоохранителям она рассказала, что якобы стала жертвой мошенников, которые заставляли её брать кредиты. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье 141 УК РФ.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, подобные попытки порчи бюллетеней на избирательных участках вызвали у людей бурю возмущения. Многие с ещё большим желанием пошли голосовать.