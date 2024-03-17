Москва, 17 марта, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Поведение Запада в ходе выборов президента России является показателем современного состояния с правами человека в западных странах, заявила 17 марта председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.

Станислав Красильников / РИА Новости

Власти недружественных России стран вводят санкции против организаторов выборов, препятствуют гражданам осуществлять свои права и одновременно поощряют тех, кто проводит теракты в приграничных регионах России, отметила она.

«Потрясающие были усилия проделаны теми, кто называет себя демократическими странами, для того, чтобы ограничить права наших российских граждан за рубежом по всем параметрам, по всем направлениям, в том числе и по электоральным правам. Бесконечные акции устрашающие для тех, кто идёт голосовать, когда руководитель одной прибалтийской страны (Латвии. — Прим. ред.) открыто грозит, что, кто пойдёт голосовать, то чуть ли не уголовное дело будет назначено. Вот это нынешний показатель современного состояния с защитой прав человека», — сказала Памфилова журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее МИД РФ обвинил западные страны в создании препятствий для волеизъявления живущих в этих странах граждан России. В штабе по наблюдению за выборами в Москве отмечали, что большинство DDoS-атак на избирательные ресурсы идёт из США и Великобритании.

Запад перешёл к экстремизму, пытаясь сорвать выборы в России, заявила 16 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Запад натравливает людей, чтобы они приходили на участки на выборах президента России и занимались экстремистской деятельностью, отметила она.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран мира. Захарова ранее 17 марта сообщала, что, по данным на 10:00 мск, за границей проголосовали уже более 125 тысяч граждан России в 111 странах.