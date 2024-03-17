Белгород, 17 марта, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны РФ днём 17 марта уничтожили ещё один беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Был уничтожен дрон самолётного типа.

«Около 18:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 марта ведомство сообщало, что ночью в разных регионах России были уничтожены 35 беспилотников ВСУ, том числе 17 — над Краснодарским краем. Кроме того, в течение дня сообщалось об уничтожении БПЛА в Орловской, Московской, Белгородской, Калужской, Брянской и Курской областях. Также ВСУ атаковали беспилотниками Энергодар, рядом с которым находится Запорожская АЭС, и один из избирательных участков в Запорожской области.

В Белгороде и Белгородском районе 17 марта несколько раз объявлялась ракетная опасность. Силы ПВО сбили девять реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire. Кроме того, дроны ВСУ атаковали в регионе грузовые автомобили и сбрасывали самодельные взрывные устройства. Несколько районов области были обстреляны. В Белгороде в результате обстрела погибла 16-летняя девушка. В результате нового обстрела днём 17 марта один человек погиб, ещё 11 получили ранения.