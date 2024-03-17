Белгород, 17 марта, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Украинский снаряд попал в частный дом в Белгороде, в результате погибла девочка-подросток. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 17 марта в Telegram-канале.

Администрация Белгородской области

Он отметил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.

«К большому горю, у нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилёта снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась», — написал Гладков.

Отец девушки получил травму головы, ожоги и отравление угарным газом, он доставлен в больницу.

В Белгороде в результате обстрела вспыхнули пожары в двух частных домах, их потушили. Повреждения есть в посёлке Разумное Белгородского района, на местах работают оперативные службы, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, утром 17 марта в Белгороде и Белгородском районе действовало предупреждение о ракетной опасности. Сирены запустили около 08:00 и выключили примерно через час.

В Минобороны сообщили о перехвате над регионом девяти реактивных снарядов РСЗО Vampire и трёх снарядов РСЗО «Ураган».