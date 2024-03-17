Брянск, 17 марта, 2024, 18:31 — ИА Регнум. В небе над Брянским районом Брянской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два реактивных украинских беспилотника Ту-141 «Стриж». Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении главы области.

В Минобороны России в свою очередь уточнили, что уничтоженными беспилотниками были Ту-141 «Стриж».

Вместе с тем он отметил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Киевский режим в ночь на 17 марта попытался атаковать с помощью ракет и беспилотников Брянскую, Калужскую и Белгородскую области. Так, в Кировском районе Калужской области БПЛА противника пытались атаковать объекты инфраструктуры. В результате три летательных аппарата ВСУ были уничтожены. Жертв и разрушений нет, уточнили региональные власти.

Как передавало ИА Регнум ранее, в этот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) России подавили беспилотник в Спас-Деменском районе Калужской области.

Президент России Владимир Путин 15 марта заявил, что ВСУ проводят террористические атаки, чтобы попытаться помешать проведению выборов в России и отвлечь внимание от своих провалов на фронте. Действия киевского неонацистского режима не останутся безнаказанными, а все пострадавшие от атак ВСУ получат помощь и поддержку, отметил он.