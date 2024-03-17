Спас-Деменск, Калужская область, 17 марта, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России подавили беспилотник в Спас-Деменском районе Калужской области, сообщил 17 марта губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«Сегодня в Спас-Деменском районе силами ПВО был подавлен БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим в ночь на 17 марта попытался атаковать с помощью ракет и беспилотников Брянскую, Калужскую и Белгородскую области. Так, в Кировском районе Калужской области БПЛА противника пытались атаковать объекты инфраструктуры. В результате три летательных аппарата ВСУ были уничтожены. Жертв и разрушений нет, уточнили региональные власти.

Позднее Шапша информировал, что вблизи Калуги сбили ещё один беспилотник.

В Минобороны уточнили, что в течение ночи и утра 17 марта в регионах России были пресечены 35 попыток террористических атак украинских боевиков c применением беспилотников самолётного типа.

Президент России Владимир Путин 15 марта заявил, что ВСУ проводят террористические атаки, чтобы попытаться помешать проведению выборов в России и отвлечь внимание от своих провалов на фронте. Действия киевского неонацистского режима не останутся безнаказанными, а все пострадавшие от атак ВСУ получат помощь и поддержку, отметил он.