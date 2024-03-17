Москва, 17 марта, 2024, 12:50 — ИА Регнум. За рубежом проголосовали более 125 тыс. человек в 111 странах. Об этом 17 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«На 10:00 мск 17 марта 2024: за рубежом проголосовали 125 428 человек на 230 избирательных участках в 111 странах. Учитывая разницу во времени, ряд участков только ещё откроются сегодня», — написала Захарова.

Она отметила, что эти данные — ответ тем, кто пытался распространить дезинформацию, российские дипломаты работают на избирательных участках с полной самоотдачей.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что явка избирателей на выборах президента России в целом по стране на 09:45 мск составляет 61,37% с учётом дистанционного электронного голосования.

Высокая явка в первый и второй дни голосования говорит о консолидированности общества и о том, что выборы для людей очень важны, отметил заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов. По его словам, граждане выбирают не только президента, но и будущее страны, а также показывают всему миру, что их невозможно запугать.

Выборы завершатся 17 марта с закрытием в 20:00 избирательных участков во всех российских регионах. Первые предварительные итоги голосования станут известны после 21:00 мск, результаты онлайн-голосования появятся между 22:00 и 23:00 мск.