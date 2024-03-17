Москва, 17 марта, 2024, 13:53 — ИА Регнум. ВС России за сутки отразили девять контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Противник потерял до 380 военных и артиллерийскую систему М777, проинформировал на брифинге 17 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Тоненькое, Северное и Орловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Шумы, Новобахмутовка, Водяное, Бердычи и Первомайское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли на данном направлении до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены артиллерийская система М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б» и две гаубицы Д-30, уточнили в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков докладывал, что ВСУ потеряли за сутки более 400 военных на авдеевском направлении. Он добавил, что противник также потерял британскую САУ АS-90 Braveheart, американскую артиллерийскую систему М777, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и две Д-30.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение в своих зонах ответственности и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Семёновки, Бердычей и Новокалиново (ДНР), уточнили тогда в Минобороны.

Кроме того, были отражены три контратаки подразделений ВСУ в районах Новокалиново, Тоненького и Семёновки.

15 марта в Минобороны сообщили, что украинские войска потеряли за неделю 2710 военных на авдеевском направлении, а также три танка, в том числе Abrams производства США. Были отражены 64 контратаки формирований противника в районах Бердычей, Семёновки, Первомайского, Тоненького и Орловки.