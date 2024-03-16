Москва, 16 марта, 2024, 13:19 — ИА Регнум. ВСУ потеряли за сутки более 400 военных на авдеевском направлении. Об этом 16 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, два бронетранспортёра, 15 автомобилей», — сказал Конашенков.

Он добавил, что противник также потерял британскую САУ АS-90 Braveheart, американскую артиллерийскую систему М777, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и две Д-30.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение в своих зонах ответственности и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Семёновки, Бердычей и Новокалиново (ДНР).

Кроме того, отражены три контратаки подразделений ВСУ в районах Новокалиново, Тоненького и Семёновки.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта Конашенков сообщил, что украинские войска потеряли за неделю 2710 военных на авдеевском направлении, а также три танка, в том числе Abrams производства США. Были отражены 64 контратаки формирований противника в районах Бердычей, Семёновки, Первомайского, Тоненького и Орловки.