Москва, 15 марта, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за неделю 2710 военных на авдеевском направлении. Об этом 15 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2710 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе «Abrams» производства США», — сказал Конашенков.

Кроме того, ВСУ потеряли 19 боевых бронированных машин, 91 автомобиль и 18 орудий полевой артиллерии.

Конашенков отметил, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение и занятие более выгодных рубежей и нанесли поражение живой силе и технике 11 бригад ВСУ в районах Очеретино, Новожеланного, Новогродовки, Розовки и Калиново (ДНР).

Представитель Минобороны добавил, что отражены 64 контратаки формирований противника в районах Бердычей, Семёновки, Первомайского, Тоненького и Орловки (ДНР).

Как передавало ИА Регнум, 14 марта Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ отразили на авдеевском направлении восемь контратак ВСУ, противник потерял до 410 военных, три бронемашины, в том числе БМП Bradley, девять автомобилей, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

12 марта ВС РФ улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении и отразили 12 контратак украинских военных.