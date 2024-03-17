Москва, 17 марта, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Мирное в Запорожской области. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 17 марта на брифинге.

Алексей Коновалов/ТАСС

По данным ведомства, подразделения Восточной группировки войск освободили населённый пункт в результате успешных наступательных действий на южнодонецком участке фронта. Кроме того, они отразили атаку штурмовиков из 72-й механизированной бригады ВСУ у села Водяного в ДНР.

За сутки потери противника на этом направлении превысили 120 бойцов убитыми и ранеными, также ВСУ потеряли три автомобиля, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта на донецком участке фронта российские военные освободили посёлок Невельское (ДНР). Покидая посёлок, украинские бойцы и командиры не пытались забрать своих раненых, в результате их взяли в плен. Кроме того, бойцы ВСУ побросали значительное количество оружия западного производства. Особый интерес представляют гранатомёты.