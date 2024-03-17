Бухарест, 17 марта, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Посла России в Бухаресте Василия Кузьмина вызвали в МИД Румынии из-за комментариев о «румынском золоте», сообщил МИД Румынии 17 марта.

Алексей Никольский/РИА Новости

Послу было высказано «глубокое недовольство» комментариями российской стороны, в том числе самого посольства, по вопросу о «румынском золоте», сказано в сообщении.

«Послу было передано глубокое недовольство румынской стороны искажённым, усечённым и несоответствующим способом рассмотрения, в том числе в публичном сообщении посольства Российской Федерации, важных тем, имеющих двустороннюю значимость, берущих своё начало в историческом прошлом», — заявил МИД Румынии.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта депутаты Европарламента поддержали требования Румынии о возвращении в страну золота, предметов культуры и архивов, вывезенных в Россию в годы Первой мировой войны. В принятой резолюции говорится, что часть принадлежащих румынской казне ценностей была возвращена в 1935 и 1956 годах, но у России остаются 91,5 тонны чистого золота из резервов Национального банка Румынии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Румыния хочет за счёт России решить свои проблемы в экономике. Она напомнила, что Бухарест, по подсчётам экспертов, задолжал СССР и России в 20–25 раз больше, чем стоит весь румынский золотой запас, отправленный сто лет назад в Россию.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что ЕС нагло требует у России румынское золото после того, как 300 млрд долларов российских активов были украдены Западом. В ответ на это можно «только послать», отметил он.

Требования Румынии следует расценивать именно как попытку поучаствовать в разделе 300 млрд долларов, украденных у России Западом, заявил в беседе ИА Регнум политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.