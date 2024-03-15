Москва, 15 марта, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Требования Румынии о возвращении в страну золота, вывезенного в Россию в годы Первой мировой войны следует расценивать как попытку поучаствовать в разделе 300 млрд долларов, украденных у России Западом. Такое мнение 15 марта корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что данное требование является попыткой Румынии «откусить свой кусок» и хотя бы попытаться исторически обосновать необходимость выделения малой доли Румынии из этой суммы.

«Конечно, можно было бы начать полемику по этому вопросу, но мы люди великодушные и понимаем, с кем имеем дело. Мы понимаем, что это политические однодневки. А румынский народ — народ серьёзный, у него большая историю. Я думаю, что в любом случае, когда-нибудь к власти там придут силы, способные вести серьёзный и ответственный диалог», — отметил политолог.

По его словам, Румыния активизировалась, так как понимает, что проект «Украина» закрывается. Поэтому они пытаются напомнить о своих планах, например, на Буковину на Украине. То есть они забрасывают шары в нескольких направлениях: либо попытаться поучаствовать в разделе 300 млрд долларов, либо принять участие в разделе Украины. Но рано или поздно, всё русское вернётся к русским, подчеркнул политолог.

В свою очередь замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов отметил, что Румыния своей государственностью полностью обязана России. Именно благодаря освободительному походу российской армии в рамках русско-турецкой войны 1878 года Румыния обрела независимость и стала суверенным государством. До этого Россия веками поддерживала борьбу румынского народа за свободу и много раз выручала его в самых сложных ситуациях противостояния с Османской империей в борьбе за независимость.

Историк отметил, что в период Первой мировой войны, когда Румыния вступила в войну на стороне Антанты и потерпела чудовищное поражение от австрийских войск, её спасла российская армия. Тогда Россия снова пришла на помощь Румынии, был открыт так называемый «румынский фронт», и это позволило стране сохранить свою независимость.

Именно российские войска прекратили наступление австрийцев, Россия была вынуждена снять боеспособные части с других фронтов, чтобы обеспечить защиту румынских граждан от наступающей австрийской армии, уточнил эксперт.

«Румыния «отблагодарила» Россию за создание румынской государственности и за защиту страны в годы Первой мировой войны тем, что в 1918 году захватила российскую провинцию Бессарабию. В 1941 году вместе с фашистской Германией румынские фашисты напали на Советский Союз, участвовали в захвате Молдавии, Украины, Одессы, Севастополя, вместе с фашистами совершали чудовищные преступления против человечности на территории Советского Союза», — напомнил Шаповалов.

Советский Союз мог отомстить Румынии за эти преступления, но не сделал этого. Советские войска прошли Румынию, не причинив румынскому народу никаких бедствий. И вот в этом отношении неблагодарность румынского народа является беспрецедентным циничным актом, подчеркнул историк.

В свою очередь юрист, общественный деятель Павел Дашевский напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал Указ о создании профильной комиссии по поиску зарубежных активов, исторически принадлежащих России, и восстановлению законных прав РФ на эти активы.

«Вполне возможно, что подобные инициативы Евросоюза являются некой попыткой образовать симметричные требования», — предположил юрист.

Правозащитник Екатерина Дашевская отметила, что в вопросах исторически сложившихся международных отношений, возврат любых ценностей одного государства другому, как и выплата любых репараций или компенсаций, должна осуществляться в рамках международных правовых норм.

«Учитывая, что усилиями членов Европарламента существующая система международного права фактически разрушена, а новой системы международных отношений ещё не сформировано, поднимать вопросы столетней давности о наличии каких-либо обязательств России перед странами Евросоюза выглядит как очередная эфемерная идея, которая не нацелена достижение действенных результатов, а нацеленная на поддержание градуса напряжённости у соответствующей аудитории русофобов в Европе», — отметила правозащитник.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта депутаты Европарламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге поддержали требования Румынии о возвращении в страну золота, предметов культуры и архивов, вывезенных в Россию в годы Первой мировой войны. В принятой резолюции говорится, что часть принадлежащих румынской казне ценностей была возвращена в 1935 и 1956 годах, но у России остаются 91,5 тонны чистого золота из резервов Национального банка Румынии.

Вопрос о возвращении золотого запаса румынская сторона вновь подняла в середине 1990-х годов, а в 2012 году группа депутатов от Румынии и Молдавии выступила с проектом поправки к тексту резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России, в которой потребовала от РФ начать процедуру возврата Бухаресту золота.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, за счёт Москвы Румыния хочет решить свои проблемы в экономике. Она напомнила, что Бухарест, по подсчётам экспертов, задолжал СССР и России в 20–25 раз больше, чем стоит весь румынский золотой запас, отправленный сто лет назад в Россию.

Дипломат подчеркнула, что входившая в число союзников Гитлера Румыния использует русофобские площадки для навешивания на Москву своих фантомных долгов.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал на своей странице в соцсети, что Евросоюз наглым образом требует у России румынское золото после того, как $300 млрд российских активов были украдены Западом. В ответ на это можно «только послать», отметил он.