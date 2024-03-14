Страсбург, Франция, 14 марта, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Депутаты Европарламента (ЕП) на пленарной сессии ЕП в Страсбурге приняли резолюцию, в которой поддержали требования Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916–1917 годы румынского золота и исторических архивов, передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Европарламент призывает Российскую Федерацию полностью вернуть Румынии оставшуюся часть национального достояния Румынии, отправленного в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах», — говорится в тексте резолюции.

Также ЕП призвал комиссию и европейскую службу внешних связей включить этот вопрос в двусторонние дипломатические приоритеты, как только региональная ситуация позволит возобновить политический диалог между ЕС и Россией.

В документе отмечается, что некоторые культурные, религиозные и архивные ценности, принадлежащие национальной казне, были возвращены Румынии в 1935 и 1956 годах. Однако на сегодняшний день, утверждается в резолюции, 91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Национального банка Румынии, не возвращено.

Как передавало ИА Регнум, вопрос о возвращении золотого запаса румынская сторона вновь подняла в середине 1990-х годов, а в 2012 году группа депутатов от Румынии и Молдавии выступила с проектом поправки к тексту резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России, в которой потребовала от РФ начать процедуру возврата Бухаресту румынского золотого запаса.