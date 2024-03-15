Москва, 15 марта, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Власти Румынии, требуя от России вернуть золото, хотят решить за счёт Москвы свои проблемы в экономике, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Sergey Petrov/Global Look Press Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Румыния — бывший союзник Гитлера — использует русофобские площадки, например готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент, чтобы попытаться навесить на нас свои фантомные долги вековой давности», — написала она в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что Румыния выступила с такой инициативой, чтобы справиться с трудностями на фоне фермерских забастовок по всей стране.

Захарова также напомнила, что долги Бухареста перед Россией и СССР, по подсчетам экспертов, в 20–25 раз превышают стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в начале ХХ века.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге приняли резолюцию, в которой поддержали требования Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916–1917 гг. румынского золота и исторических архивов.

В документе отмечалось, что некоторые культурные, религиозные и архивные ценности, принадлежащие национальной казне, были возвращены Румынии в 1935 и 1956 годах. Однако на сегодняшний день, утверждается в резолюции, 91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Национального банка Румынии, не возвращено.