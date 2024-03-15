Москва, 15 марта, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Евросоюз наглым образом требует у России румынское золото после того, как $300 млрд российских активов были украдены Западом. В ответ на это можно «только послать», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 15 марта на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Павел Бедняков/ИЗВЕСТИЯ Дмитрий Медведев

По его словам, европейские руководители опять смогли удивить Россию, хотя, казалось бы, уже нечем. Они приняли резолюцию о возврате Румынии золота, национализированного советским правительством в 1918 году «за плохое поведение».

«Ну, даже не знаю, что и отвечать на такую наглость. ЕС украл у России активов на 300 млрд долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать», — написал Медведев.

Он напомнил, что тогда Россия отказалась платить по долгам распавшейся империи, а позднее согласилась, чтобы Румыния не выплачивала репарации за нацистский период в годы Второй мировой войны. Однако у Европы «снова разыгрался аппетит», добавил зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта депутаты Европарламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге поддержали требования Румынии о возвращении в страну золота, предметов культуры и архивов, вывезенных в Россию в годы Первой мировой войны. В принятой резолюции говорится, что часть принадлежащих румынской казне ценностей была возвращена в 1935 и 1956 годах, но у России остаются 91,5 тонны чистого золота из резервов Национального банка Румынии.

Вопрос о возвращении золотого запаса румынская сторона вновь подняла в середине 1990-х годов, а в 2012 году группа депутатов от Румынии и Молдавии выступила с проектом поправки к тексту резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России, в которой потребовала от РФ начать процедуру возврата Бухаресту золота.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, за счёт Москвы Румыния хочет решить свои проблемы в экономике. Она напомнила, что Бухарест, по подсчётам экспертов, задолжал СССР и России в 20–25 раз больше, чем стоит весь румынский золотой запас, отправленный сто лет назад в Россию.

Дипломат подчеркнула, что входившая в число союзников Гитлера Румыния использует русофобские площадки для навешивания на Москву своих фантомных долгов.