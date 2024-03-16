Москва, 16 марта, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Высокая явка, зафиксированная в первый день голосования, сохраняется и во второй день выборов. Об этом 16 марта корреспонденту ИА Регнум заявил заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов.

Григорий Сысоев /РИА Новости

Прогнозы о том, что явка на этих выборах может превысить показатели предыдущих президентских выборов в России, имеют под собой основания. Хотя на некоторых избирательных участках и произошли провокации, правоохранительные органы оперативно на них отреагировали. Эти инциденты никак не повлияли на явку, поток людей, идущих на избирательные участки, не уменьшается.

«Готовность людей прийти на участки и выразить своё мнение о будущем России, выбирать одного из кандидатов говорит о том, что общество сегодня консолидировано и эти три дня для людей очень важны. Граждане России понимают, что они выбирают не только президента, но и будущее страны. Кроме того, они показывают всему миру, что их невозможно запугать и они сами будут определять, в какой стране им жить», — заявил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования. Такой формат доступен жителям почти трети регионов страны.

В качестве кандидатов на выборах президента Центризбирком зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка в целом по стране на выборах президента России по состоянию на 15:14 мск составила 45,57%.

Эксперт Института истории и политики Никита Тюков заявил, что ожидает на выборах явку выше 75%. Он отметил, что голосование на президентских выборах проходит активно и в спокойной обстановке. Очень высокие показатели даёт дистанционное электронное голосование, добавил эксперт.

Заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием, кавалер ордена Мужества Александр Малькевич заявил, что высокая явка избирателей на выборах в новых регионах России объясняется тем, что жители этих территорий осознают всю серьёзность момента.

Старший вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, глава компании «Солар» Игорь Ляпунов заявил, что ресурсы выборов подверглись более чем 90 тыс. кибератак в первый день трёхдневного голосования. Все они были отражены, отметил он. Он отметил, что атаковать пытались ресурсы ЦИК и ДЭГ, портал «Госуслуг». При этом кибератак было в восемь раз больше, чем зафиксировано в 2023 году в Единый день голосования.