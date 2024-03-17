Москва, 17 марта, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране на 09:45 мск составляет 61,37% с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила 17 марта председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Что касается явки на выборах, по состоянию на 09:45 с учетом дистанционного электронного голосования явка составила 61,37%», — сказала она на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.

За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира, рассказала ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова.

15 марта на выборах президента России проголосовал Владимир Путин. В очередной раз глава государства воспользовался онлайн-вариантом.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.