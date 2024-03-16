Самара, 16 марта, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Сызрани и Новокуйбышевске, на одном из предприятий вспыхнул пожар. Об этом сообщил 16 марта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Егор Алеев/ТАСС Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод

«Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ», — сказал Азаров «РИА Новости».

На территории Сызранского НПЗ загорелась установка по переработке нефтепродуктов, по предварительным данным, пострадавших нет. В Новокуйбышевске попытка атаки на НПЗ пресечена, пострадавших нет, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в мэрии Сызрани проинформировали о пожаре, вспыхнувшем на нефтеперерабатывающем заводе. Персонал эвакуировали, никто не пострадал, на месте ЧП работают оперативные службы, отметили городские власти.

Ночью 16 марта, по данным Минобороны, российские военные перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА над Курской областью. Ещё три БПЛА, реактивный снаряд и ракету тактического комплекса «Точка-У» поразили в небе Белгородской области.